3e dose de vaccin : qui sera concerné par la campagne de rappel à la rentrée prochaine ?

Au 1er mars dernier, près de 1,7 million de personnes avaient reçu les deux doses dans le cadre de ce début de campagne, et 3,1 millions de doses avaient été administrées. Les bénéficiaires de la première phase de la campagne de vaccination étaient principalement les résidents des Ehpad, particulièrement touchés par la première vague de l'épidémie, suivis de toutes les personnes âgées de plus de 75 ans, ainsi que des quelques 800.000 personnes souffrant d'une des six pathologies conduisant à un très haut risque de forme grave de la maladie. Cette première phase concernait en outre les soignants de plus de 50 ans et les personnels en contact avec ces publics vulnérables.

Le 8 juillet, Jean Castex avait déjà esquissé la possibilité d'une troisième dose pour les publics les plus vulnérables, "dont les défenses immunitaires s'affaiblissent". Dès le mois d'avril, les laboratoires Moderna et Pfizer avait évoqué la possibilité de cette troisième dose. "Si on veut avoir une efficacité maximum sur toutes les formes du Covid, il faut maintenir des anticorps à des titres élevés et c'est dans ce sens-là, pour éviter au maximum la circulation de ces virus, qu'il sera très probablement nécessaire de faire des rappels", avait aussi estimé l'infectiologue Odile Launay.