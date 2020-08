Covid-19 : Avec Didier Raoult, les élues marseillaises fustigent un gouvernement qui "décide depuis Paris ce qui est bon pour notre ville"

DISCORDE - La maire de Marseille, Michèle Rubirola, et la présidente de la métropole et du conseil départemental, Martine Vassal, ont exprimé leurs désaccords avec le gouvernement lors d'une conférence de presse tenue depuis l'IHU Méditerranée Infection, institut du Professeur Raoult. Au même moment, Jean Castex tenait une conférence de presse de rentrée...

Le sens du timing ? La faute au hasard ? Une message adressé au gouvernement ? Ce jeudi, la tenue d'une conférence "en grande pompe" de Jean Castex devait lever les derniers doutes et rassurer les Français à quelques jours d'une rentrée placée sous le signe d'un rebond du Covid. Elle avait lieu à 10H30 dans les salons de Matignon. Il était accompagné pour l'occasion de son ministre de la Santé, Olivier Véran, et de celui de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer. Au même moment, à 800km de là, la nouvelle maire écologiste de Marseille, Michèle Rubirola, donnait une conférence de presse aux côtés Martine Vassal, la présidente de la métropole... et du professeur Didier Raoult. Un "point" qui devait permettre de revenir sur les mesures renforcées à Marseille, en vigueur depuis mercredi. C'est donc accompagnée du professeur Didier Raoult, directeur de l'IHU Méditerranée Infection, et de la présidente des Bouches-du-Rhône, Martine Vassal, la maire a dénoncé des problèmes de communication entre l'Etat et les acteurs locaux dans la gestion de l'épidémie de Covid-19.

Des décisions prises sans concertation

"Marseille n’est pas la mauvaise élève de la classe. Le gouvernement impose des décisions sans concertation", a insisté Michèle Rubirola à plusieurs reprises. Pour l'élue, il faut rester "sur du factuel" et s'appuyer sur les chiffres donnés par l'équipe du Pr Didier Raoult. Ce dernier assure que malgré la forte augmentation des cas dans le département, la seule chose qui compte est que du "15 juin au 15 août, les critères de gravité sont plus bas, avec moins de personnes en services de réanimation, moins de morts". L'infectiologue a par ailleurs rappelé que seules 169 personnes sont décédées du Covid-19 dans les hôpitaux de Marseille depuis le 27 janvier 2020. Autre chiffre : Santé Publique France recense 578 morts sur les Bouches-du-Rhône, alors que Paris en compte 1800.

Les élues marseillaises s'étonnent donc de l'agitation provoquée en haut-lieu par la montée des indicateurs dans le département. "Nous avons très bien coopéré", a annoncé Mme Rubirola à propos du travail d'équipe entre la mairie et le conseil départemental de Martine Vassal. "Nous sommes deux femmes politiques avec des différents, mais nous serons toujours soucieuses de veiller à la santé et la sécurité de nos résidents. Et je regrette que le gouvernement ne puisse pas travailler de la même manière", a-t-elle enfin taclé. Elle regrette ainsi que "les ministres décident depuis Paris de ce qui est bon pour notre ville sans engager le dialogue", faisant référence aux mesures de restriction imposées pour le territoire marseillais.

Compromis peu satisfaisant pour la fermeture des bars

"Nous avons besoin que les décisions se fassent dans la concertation", a renchérit Martine Vassal. Les obligations de fermeture à 23h pour tous les restaurants et bars du département sont particulièrement sujet d'incompréhensions pour la présidente des Bouches-du-Rhône. Les élus locaux avaient proposé minuit, pour permettre aux restaurateurs d'assurer un second service, évitant un trop grand manque à gagner pour ce secteur durement touché par la crise sanitaire. Mais Paris voulait tout fermer à 20h. Le résultat est un entre-deux qui ne satisfait pas le conseil départemental. D'abord car il concerne tous les établissements sans exception alors que la situation "n'est pas la même partout", a assuré Martine Vassal en ayant une pensée pour les petites communes. Elle et la maire de Marseille craignent ensuite que dans les plus grandes villes, "la jeunesse" se réunisse dehors une fois les bars fermés. Des effectifs de police supplémentaires ont selon elles été réclamés auprès de l'Etat, sans succès. Une aide pour les 500 000 masques qui seront distribués aux plus précaires, alors que son port est désormais obligatoire dans toute la ville, n'aurait pas non plus été entendue pour l'instant. "Le gouvernement ne nous donne pas les moyens nécessaires pour appliquer ses arrêtés et assurer la sécurité de notre ville", a dénoncé Michèle Rubirola. "Nous faisons de notre mieux mais nous ne pouvons pas en permanence nous substituer à l'Etat".

Un confinement de Marseille a été envisagé par l'Etat

Michèle Rubirola dénonce des décisions inégales entre la capitale et la seconde ville de France. "Ils évoquaient la possibilité de reconfiner Marseille dans 15 jours, alors qu'à Paris ils ne l'envisagent même pas", dénonce-t-elle. La maire a ensuite déclaré que l'idée d'un second confinement était inconcevable pour les acteurs locaux. "Pour qu'une mesure soit respectée il faut qu'elle soit comprise par la population. En mars quand les services de santé étaient saturés, les gens ont compris ! Mais là, si on annonce un confinement dans les Bouches-du-Rhône, ils vont nous demander où sont les morts", a-t-elle souligné.

"C'est du deux poids deux mesures, je l'ai dit à Jean Castex au téléphone, et je suis prête à le redire", a martelé Mme Rubirola. A défaut de s'adresser au Premier ministre, occupé avec sa propre conférence de presse ce jeudi, les élues marseillaise profiteront de la venue à Marseille d'Olivier Veran, ministre de la Santé, cet après-midi, pour lui exposer les problèmes de leur territoire et les actions mises en place à l'échelle départementale. Et à ceux qui verraient encore dans cette rencontre avec la presse le signe d'une défiance à l'égard de Paris, la maire de Marseille, Michèle Rubirola a conclu : "Nous avions organisé ce point et invité les médias avant eux, ils ont choisi de s'exprimer en même temps et nous n'avons pas voulu annuler, a rectifié l'élue écologiste ce jeudi 27 août devant les rumeurs de provocation volontaire. Mais c'est un bel exemple du manque de coordination" entre Paris et Marseille, a-t-elle estimé.

La rédaction de LCI