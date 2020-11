Christian Estrosi propose d'ouvrir les stations de ski aux habitants de son département Valery HACHE / AFP

EXCEPTION - Le maire de Nice, Christian Estrosi, a demandé ce jeudi au gouvernement la permission pour les habitants de son département et les propriétaires de résidences secondaires de venir skier dans les stations du département. Dans la matinée, Jean Castex avait indiqué que les remontées mécaniques n'ouvriraient pas à Noël.

Le couperet est tombé pour les stations de sports d'hiver. Lors d'une conférence de presse donnée ce jeudi 26 novembre dans laquelle il détaillait le plan de déconfinement du gouvernement, Jean Castex a annoncé que les stations de ski pourraient rester ouvertes lors de la période de Noël, mais pas les remontées mécaniques. Préoccupé par le devenir des stations de son département, le maire de Nice a proposé dans l'après-midi de réserver "uniquement" leur accès aux habitants des Alpes-Maritimes et aux propriétaires de résidences secondaires.

"Nous sommes sur des stations de proximité et nous avons eu les intempéries (...) Nous ne souhaitons pas subir la double peine, la tempête Alex et la non-reprise de l'activité de nos stations", a plaidé Christian Estrosi lors d'une conférence de presse après que Nice et son arrière-pays ont subi de lourds dégâts au passage de la tempête Alex le 2 octobre dernier.

La crainte d'une hémorragie démographique "irréversible"

L'élu LR réclame plus particulièrement que le gouvernement fasse une exception pour les stations d'Isola 2000 et Auron, ainsi que pour le domaine de ski de fond voisin. Isola 2000 et Auron réalisent un quart de leur chiffre d'affaires à Noël avec chacune 7000 skieurs par jour en moyenne. Il craint notamment un risque d'hémorragie démographique irréversible si les 2500 emplois générés par les sports d'hiver dans le secteur sont menacés. "Ouvrir nos stations de ski et les remontées serait un geste gouvernemental après la tempête Alex, par rapport à la détresse et au risque de voir les habitants quitter définitivement nos vallées pour ne plus y revenir", a-t-il déclaré. Christian Estrosi insiste aussi le "besoin de créer une note d'optimisme pour ne pas perdre les futures réservations" en envoyant un signal que le tourisme reprend après les images de dévastation de la tempête.

Un protocole sanitaire strict proposé en l'échange d'un "vrai geste gouvernemental"

En ouvrant les stations de ski et les remontées aux habitants du département et aux propriétaires fonciers, le maire propose l'adoption d'un protocole sanitaire strict, avec la non-utilisation des télécabines ou la condamnation d'un siège sur deux sur les télésièges. Il a également suggéré de limiter à 50% la vente de forfaits par rapport à la moyenne des trois dernières années et de n'accepter que des personnes pouvant se prévaloir des résultats négatifs d'"un test PCR de moins de trois jours".

"Nous proposons un protocole sanitaire strict sur une situation qui n'est en aucun cas comparable aux autres grandes stations françaises. Nous sommes de belles stations (...) mais contrairement à Courchevel, Megève, Val d’Isère, etc., qui vivent à 90% avec une clientèle nationale et internationale, nous vivons à 90% avec une clientèle locale", a-t-il avancé. Et d'ajouter, appelant à "un vrai geste gouvernemental" : "Nous avons bossé comme des malades pour être en mesure de rouvrir nos stations" et réparé les routes "dans un temps record".

