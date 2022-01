Pass vaccinal : ce que les sénateurs veulent changer au projet de loi

NAVETTE - Après l'Assemblée nationale, le projet de loi instaurant le pass vaccinal a fait son entrée au Sénat. La majorité de droite a fait part de son souhait de voter le texte, mais pas sans modifications.

Son vote à l'Assemblée nationale a été mouvementé. Après suspensions de débats et discussions animées, le projet de loi instaurant le pass vaccinal a été voté le jeudi 6 janvier dernier par les députés. Lundi, il a fait son entrée au Sénat pour la suite de son parcours législatif, d'abord en commission puis dans l'hémicycle à partir de mardi. La chambre haute, à majorité à droite, devrait voter le texte, mais en y apportant des modifications.

"J’ai dit, comme une large majorité des sénateurs, que nous voterions le pass vaccinal sous réserve d'ajustements, comme nous l’avions fait pour le pass sanitaire", a déclaré le président LR du Sénat Gérard Larcher vendredi dans un entretien au journal Le Figaro. Le chef de file des sénateurs LR Bruno Retailleau a également fait part de son intention de voter le texte. Mais la semaine dernière, malgré les appels du président des députés LR Damien Abad et de la candidate à la présidentielle Valérie Pécresse, les députés républicains se sont divisés au moment de voter, seul un tiers du groupe se prononçant pour (un autre tiers contre, un autre tiers s'abstenant). Comme modifications, les sénateurs devraient notamment prévoir une extinction du pass vaccinal une fois certaines conditions réunies pour en limiter son utilisation dans le temps. Selon l'amendement consulté par LCI, ils proposent de le maintenir obligatoire "lorsque le nombre d’hospitalisations liées à la Covid-19 est supérieur à 10.000 patients au niveau national, ou dans les départements où moins de 80% de la population dispose d’un schéma vaccinal complet contre la Covid-19 ou dans lesquels une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d’incidence élevé de la maladie Covid-19". Ils veulent aussi restreindre le pass vaccinal aux personnes de plus de 18 ans. Les mineurs âgés de 12 à 17 ans resteraient soumis à l'obligation de présenter un pass sanitaire, quelle que soit l'activité. Les députés avaient repoussé de 12 à 16 ans la nécessité d'un pass vaccinal pour les sorties scolaires et activités péri et extrascolaires.

Assouplir les sanctions visant les entreprises

Autre point qui fera débat : la possibilité pour les cafetiers ou restaurateurs d'effectuer des contrôles d'identité en cas de "raisons sérieuses" de penser qu'il y a fraude au pass vaccinal. En entreprise, les sénateurs LR souhaitent également supprimer l'article renforçant les sanctions envers celles qui ne joueraient pas le jeu du télétravail ; et limiter le report des visites médicales prévues entre le 15 décembre et une date fixée au plus tard au 31 juillet 2022 jugées non indispensables par le médecin du travail.

A l'issue de son vote au Sénat, le projet de loi devra être examiné en Commission mixte paritaire, où députés et sénateurs devront s'entendre sur sa version finale, avant qu'il ne soit revoté par les deux assemblées. Après le retard pris à l'Assemblée nationale, le gouvernement compte sur une entrée en vigueur de la loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal "au plus tard dans les premiers jours de la semaine du 17 janvier", et non plus dès le 15.

