Covid-19 : "Les principaux lieux de contaminations sont connus", affirme Jean Castex

Invité ce mardi 15 décembre sur Europe 1, le Premier ministre a indiqué qu’une étude nationale menée par le professeur Arnaud Fontanet allait être diffusée incessamment. Si on "dispose d'études scientifiques internationales", "une étude nationale" va être publiée cette semaine sous l'autorité du professeur Fontanet, décrit Jean Castex. Il précise qu’elle sera complétée par les expériences de dépistages massifs menées comme au Havre (Seine-Maritime) et à Charleville-Mézières (Ardennes). Disposant "des pré-élements" de cette étude réalisée par l'épidémiologiste à l'Institut Pasteur, il assure d'emblée qu'elle confirme "les arbitrages" et les choix du gouvernement : "La science rejoint le bon sens", dit-il.

Cette étude nationale devrait par ailleurs expliquer le fait qu'il n'y a pas "d'autres alternatives pour les lieux culturels" alors qu'une manifestation du monde de la culture a lieu ce mardi. " Nous estimons que ces mesures sont nécessaires pour des raisons de sécurité et de protection des Français et des Françaises. Il n'y a pour le monde culturel aucune marque de mépris" dit-il, rendant hommage à la ministre de la Culture Roselyne Bachelot qui "se bat comme une lionne pour ce secteur."

"L'exception culturelle n'est pas l'exception sanitaire", martèle le Premier ministre. "Tout le monde veut travailler et c'est normal, mais nous ne sommes pas sortis de cette deuxième vague. Nous avions planifié, en fonction de l'évolution de l'épidémie, une réouverture progressive des différents lieux. L'étape était fixée au 15 décembre. Il se trouve que les résultats ne sont pas au rendez-vous, comme partout en Europe (...) On a fixé au monde de la culture une clause de revoyure le 7 janvier et si les conditions épidémiologiques s'améliorent, on pourra envisager la réouverture."