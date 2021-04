Vers un déconfinement territorialisé en mai ?

Toutes les régions, tous les départements seront-ils déconfinés en même temps ? Pas nécessairement, selon le ministre de la Santé. Dans une interview au Télégramme publiée ce mardi, Olivier Véran se dit "ouvert à l’idée d’une approche territoire par territoire dans la levée des mesures de freinage". "Lorsqu’on envisage de lever un certain nombre de contraintes, il faut regarder la situation épidémique dans chaque territoire, la situation hospitalière et, de façon générale, le niveau de saturation des hôpitaux en France", ajoute-t-il.

Pour le déconfinement, le gouvernement pourrait donc opter pour la même stratégie que pour la mise en place de restrictions il y a plusieurs semaines. En effet, un temps défavorable à une approche territoriale, l'exécutif s'y était résolu au début de l'année. Il avait d'abord décidé d'imposer un confinement le week-end dans certains territoires comme le littoral des Alpes-Maritimes et l'agglomération de Dunkerque. Le Premier ministre avait ensuite annoncé de nouvelles restrictions dans certaines régions comme l'Ile-de-France et les Hauts-de-France, avant que le Président ne les étende à l'ensemble du territoire le 31 mars dernier.

Si le ministre de la Santé observe une "décroissance" de l'épidémie, il remarque que "nous sommes toujours à un niveau très élevé et la descente n’est pas encore suffisamment rapide et tranchée. Il nous faut continuer nos efforts". Interrogé sur une levée des restrictions à la mi-mai, le ministre a répondu que "cela fera(it) l’objet d’annonces en temps voulu". Aujourd'hui, le calendrier est le suivant : "le 26 avril la réouverture des écoles en présentiel ; le 3 mai la réouverture des collèges et lycées en présentiel, et nous pourrons envisager ensuite un certain nombre d’allégements des mesures à partir de la mi-mai", a-t-il dit.