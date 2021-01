Confinement souple ou "très serré" : au sein du gouvernement, deux camps s'opposent

Tensions au sommet de l'État. Alors que le variant britannique progresse et que les ministres répètent sur les plateaux de télévision que le nombre de contaminations se situe sur un "plateau haut", quelles mesures faut-il prendre pour éviter l'explosion des cas et la saturation des hôpitaux dans les prochaines semaines ?

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a indiqué mercredi 27 janvier à l'issue d'un Conseil de défense et d'un Conseil des ministres que "différents scénarios" étaient à l'étude, qui vont "du maintien du cadre actuel", piste qu'il a jugée "peu probable", jusqu'à "un confinement très serré". Et si Emmanuel Macron a du mal à trancher, c'est notamment parce qu'au sein même du gouvernement, s'affrontent les partisans d'un confinement strict et les apôtres d'un confinement souple.

Le premier camp est composé du Premier ministre Jean Castex et du ministre de la Santé Olivier Véran, qui estiment que les enjeux sanitaires doivent être prioritaires. Le second compte dans ses rangs le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, et la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal. Eux défendent leurs prérogatives, qui sont les commerçants et les restaurateurs, le monde de la culture ou encore les étudiants.

"On a accordé un jour de présentiel dans les universités il y a peu et là on va reconfiner, où est la cohérence", s'est ainsi interrogée Frédérique Vidal, selon les informations de LCI. Roselyne Bachelot a assuré qu'il n'était "pas question de refermer les librairies", comme lors du confinement de mars ou au début du deuxième confinement, où elles avaient été considérées comme des commerces non-essentiels.