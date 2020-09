Crainte d'un reconfinement en Paca : le coup de gueule de Muselier contre le président du Conseil scientifique

Renaud Muselier plaide en effet pour une prise de décisions "mesurées" et une meilleure application de celles qui ont déjà été décidées. "Les restaurants, les bars, les salles de spectacles, de cinéma, où les protocoles sanitaires sont respectés, doivent pouvoir continuer d’ouvrir. Et on doit pouvoir cibler et sanctionner ceux qui mettent leurs clients en danger", avait-il indiqué dans un communiqué publié mercredi soir.

"On va punir la totalité de la population parce qu’il y en a quelque-uns qui trichent ?" a-t-il interrogé ensuite sur LCI. En outre, selon le président de la région, les hôpitaux de la région sont "prêts" en cas d'affluence dans les services de réanimation.