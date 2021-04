Crise sanitaire : pourquoi le torchon brûle entre le député LaREM Florian Bachelier et le patron de l'AP-HP Martin Hirsch

Que s'est-il passé entre eux pour que l'affrontement prenne un tour pareil ? Une passe d'armes sur fond de crise sanitaire a éclaté ces dernières heures entre le député LaREM d'Ille-et-Vilaine Florian Bachelier et le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (APHP), Martin Hirsch.

Dans un entretien sur CNews, le 30 mars, Florian Bachelier s'en est pris frontalement au patron de l'APHP, l'accusant d'une supposée proximité avec la maire PS de Paris, potentielle candidate à la présidentielle de 2022, et par conséquent de régler des comptes politiques avec le gouvernement. "Martin Hirsch est le directeur de campagne d'Anne Hidalgo, quasiment, si on écoute bien ce qu'il dit", a-t-il affirmé. "En écoutant les uns et les autres [parmi les médecins, NDLR], on a des avis complètement opposés, d'une heure sur l'autre, de spécialistes de la spécialité. Le constat qu'on fait, c'est que la seule chose qu'a fait Martin Hirsch depuis un an maintenant, c'est de ne rien prévoir." "L’APHP fait polémique : elle fait plus de politique que de médecine !" a surenchéri le député dans un tweet ultérieur.

Une sortie qui a valu une réponse virulente de Martin Hirsch, via un tweet et un long communiqué acerbe. "Ce mensonge ne serait qu'une fake news parmi d'autres, s'il n'était pas proféré par un député, premier questeur à l'Assemblée nationale, qui sait que ce qu'il dit prétend est faux", a répliqué le patron de l'APHP. "La seule campagne que je mène n'est pas politique, elle est sur le front sanitaire, avec les soignants, pour les patients." Pour le contexte, un récent article du Canard enchaîné avait déjà fait allusion à cette proximité supposée entre Martin Hirsch et Anne Hidalgo.