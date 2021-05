"Pass sanitaire" et sortie de l'état d'urgence : les députés votent finalement le texte

Entre le 2 et le 30 septembre, le Premier ministre pourra prendre, par décret et en s’appuyant sur les préfets, des mesures lorsque la circulation du virus sera active. Ainsi, l'article premier du projet de loi lui permet de continuer à décréter un couvre-feu jusqu'au 30 juin inclus, entre 21 heures et 6 heures maximum. Il peut également réglementer ou interdire "la circulation des personnes et des véhicules ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage". L’accès au territoire pourra être autorisé à la seule condition d’un "résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le Covid-19, un justificatif de l’administration d’un vaccin contre le Covid-19".