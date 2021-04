Annonces d'Emmanuel Macron : ce qu'on sait déjà, ce que l'on attend

Huit prises de parole en un an de crise sanitaire, le plus souvent lors d'allocutions depuis l'Élysée... Pour dévoiler les contours du prochain déconfinement du pays, Emmanuel Macron change de méthode et renoue avec les entretiens accordés à la presse quotidienne régionale, un format qu'il a déjà expérimenté plusieurs fois depuis le début de son quinquennat.

Avant cet entretien, l'exécutif a déjà dévoilé plusieurs pistes en réflexion pour assouplir les règles sanitaires, dans un contexte où l'épidémie continue de circuler de façon très importante dans certains territoires et où la course à la vaccination, condition sine qua non d'un retour à la normale, se poursuit.

L'idée serait d'organiser un déconfinement en plusieurs étapes. Dans un premier temps, les restrictions de déplacement (dont la fin de la règle des 10 km et de l'interdiction de passer d'une région à l'autre) vont être levées à compter du lundi 3 mai.

Ensuite, à la mi-mai, la réouverture des terrasses devrait être possible, de même que celle de certains lieux culturels et les commerces "non essentiels" avec des jauges réduites. Des pistes confirmées ce jeudi à LCI par des sources syndicales, qui rencontraient Emmanuel Macron à ce sujet.

La troisième étape, fin mai, début juin, consisterait à rouvrir les salles des restaurants dans les territoires où l'épidémie circule le moins, selon un principe de "territorialisation" esquissé à plusieurs reprises et réclamé par de nombreux élus locaux. S'ensuivrait, entre le 15 et le 30 juin, la réouverture de certains lieux fermés, comme les salles de sport. "Courant juin", cafés, restaurants et événements culturels pourraient être autorisés à accueillir du public, sous réserve, là encore, de jauges et de mesures barrières, ont précisé des sources syndicales.

En outre, Emmanuel Macron a indiqué, ce mercredi lors d'un entretien avec des maires, que le couvre-feu national à 19h devrait demeurer au moins jusqu'à la mi-mai. Il pourrait être ensuite reculé par paliers, puis abandonné en juin si la situation sanitaire le permet.