Covid-19 : ce qu'il faut retenir du "point de situation" du gouvernement

"Les Français se posent des questions et nous leur devons la plus grande transparence", a reconnu Edouard Philippe dans un tweet ce samedi 28 mars, avant de se lancer dans un point de communication d'une heure et demi. A ses côtés, Olivier Véran, ministre de la Santé, mais aussi le Pr Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, la Pr Karine Lacombe, cheffe du service des maladies infectieuses de l’hôpital Saint-Antoine, et le Pr Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l’institut Pasteur.

Se relayant au pupitre, tous ont insisté sur la vitesse de propagation du Covid-19 en France et en Europe et la nécessité des gestes barrières et du confinement. Alors que les mesures ordonnant aux Français de rester chez eux ont été prolongées de deux semaines, à compter de mardi prochain, le Premier ministre a prévenu : "Les 15 premiers jours d'avril seront difficiles, encore plus difficiles que les 15 jours qui viennent de s'écouler." L'exécutif a annoncé de nouvelles mesures ciblées et fait le point sur le dispositif mis en place pour répondre à cette situation inédite de crise sanitaire.