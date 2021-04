Élections régionales et départementales : les membres des bureaux de vote seront prioritaires à la vaccination

Le gouvernement a décidé de maintenir les élections régionales et départementales, mais assure ses arrières. Dans une circulaire adressée aux maires mercredi, le ministère de l'Intérieur a indiqué que les membres des bureaux de vote des élections départementales et régionales seraient "prioritaires" pour la vaccination. Il demande par ailleurs que soient d'abord sollicitées des personnes vaccinées.

À la date du scrutin les 20 et 27 juin, les personnes âgées de 50 ans et plus "seront en mesure d'avoir bénéficié a minima d'une première injection", rappelle le ministère dans cette circulaire qui détaille le protocole sanitaire à appliquer pour les élections. "C'est dans cette catégorie de personnes que devront en priorité être recherchés les membres des bureaux de vote", assesseurs et fonctionnaires communaux, poursuit le texte, consulté par l'AFP. Mais si certaines des personnes se trouvant dans cette tranche d'âge n'ont pas encore pu être vaccinées, ou si certains membres des bureaux de vote se trouvent être plus jeunes, le ministère demande aux maires que leur soit remise "sans délai" une "attestation de priorité d'accès à la vaccination".