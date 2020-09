Jean Castex et deux autres ministres admettent ne pas avoir téléchargé l’application StopCovid

StopCovid permet à ses utilisateurs d’être prévenus s’ils ont été en contact, à moins d'un mètre et pendant plus de 15 minutes, avec un autre utilisateur positif au coronavirus. Sur le plateau de France 2, jeudi soir, le chef du gouvernement a admis, embarrassé, qu’il n’a pas téléchargé l’application StopCovid. "Je ne l'ai pas fait. Oui, je pousse les Français à le faire, mais je ne l'ai pas fait parce que... Voilà... Je ne l'ai pas fait. Je suis très honnête avec vous". Pour lui, "les fonctions qui sont les (s)iennes" font qu'il ne prend "plus le métro", ce qui le conduit à croiser moins de monde, et il n'a donc pas besoin de télécharger l’outil.