Une solution "hybride" pour laisser l'Île-de-France respirer : ce qu'a dit Macron aux élus locaux

"La vie dans cette région est quand même un peu différente et le confinement le week-end est une mesure qui est compliquée à prendre", a expliqué Emmanuel Macron durant cet échange, comme en atteste un enregistrement publié jeudi par France Bleu. "Il faut qu’on réfléchisse collectivement, dans les prochaines heures, à trouver les mesures adaptées, donner un horizon de temps, prendre en compte les réalités de la vie francilienne… On a des gens qui tous les soirs rentrent plus tard chez eux, quand ils vont travailler, et on ne peut les reconfiner du vendredi soir au dimanche soir, c’est une vie qui est impossible. Il faut des mesures de freinage qui correspondent à cette dynamique, efficaces quelques semaines."

La situation épidémique appelle cependant à agir. "Nous allons devoir prendre des mesures" pour les Hauts-de-France et l'Île-de-France, a confirmé Emmanuel Macron auprès des douze maires participant à cet échange, évoquant des "réponses plus fines" mais nécessaires "dans les zones qui s'embrasent". Dans le même temps, il leur a assuré avoir "entendu la tension chez les jeunes, la nécessité de laisser le grand air ouvert, la nécessité de faire du sport" et souhaite "que les mesures à venir tiennent compte" de ce sujet. Le chef de l'État veut aussi "adapter la réponse au changement d’heure" (le passage à l'heure d'été est le 28 mars). "Ce qui a été dit sur la soutenabilité du couvre-feu [à 18 heures, NDLR] au moment du changement d’heure est très juste, en particulier dans les métropoles, je pense qu’il faut qu’on y réfléchisse pour l’adapter", a-t-il estimé.

Le chef de l'État a employé le mot "hybride" pour décrire la solution qui se profilait pour la région parisienne. "Je pense qu'il veut trouver un modèle qui permette de freiner l'épidémie tout en garantissant l'oxygénation et le fait de pouvoir pleinement profiter de la vie dehors", a interprété un participant sollicité par LCI. "Je ne vois pas trop ce que ça pourrait être d'autre qu'un confinement", a toutefois prévenu, jeudi matin, une source gouvernementale auprès de LCI, rappelant qu'à ce stade, tout était encore "sur la table" et qu'aucune mesure définitive n'avait été actée.