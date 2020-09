Restrictions sanitaires : unie contre le gouvernement, l'opposition dénonce un manque de concertation

Le gouvernement fait l'unanimité contre lui. Après les annonces du ministre de la Santé mercredi soir, parmi lesquelles la fermeture des bars et restaurants à Marseille dès samedi, toute l'opposition dénonce le manque de concertation dont a fait preuve l'exécutif. Ces nouvelles mesures ont fait l'unanimité contre elles à Marseille, où les élus locaux hurlent à la "punition" et regrettent la stigmatisation de leur ville, mais pas que.

La maire de Paris Anne Hidalgo, qui verra la fermeture de ses salles de sport et bars à partir de 22 heures dès lundi, a également estimé que ces mesures étaient "difficiles à comprendre", décidées "sans aucune concertation" et a dit ce jeudi avoir protesté auprès du gouvernement et du préfet. "Face au retour de la Covid-19, j'appelle les Franciliens à une grande autodiscipline. Mais je demande aussi au gouvernement de respecter une vraie concertation avec les collectivités sur les décisions impactant des bars et restaurants déjà très fragilisé", a tweeté la présidente ex-LR de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse.