Covid-19 : situation "préoccupante" dans une dizaine de départements, des mesures "rapides et fortes" évoquées

Alors qu’un confinement a été imposé le week-end à Nice et sur le littoral des Alpes-Maritimes et que de nouvelles mesures sont attendues à Dunkerque où se déplace le ministre de la Santé ce mercredi, d'autres territoires ou départements devraient eux aussi être soumis prochainement à de nouvelles restrictions. "Nous l’avions montré la semaine dernière en Moselle, nous l’avons montré ce week-end dans les Alpes-Maritimes : dès que la situation l’impose, nous n’hésitons pas à prendre des mesures et des décisions rapides et fortes, mais pour des décisions efficaces", a confirmé Gabriel Attal.

Les annonces pourraient être faites dès jeudi par le Premier ministre, qui participera au point presse hebdomadaire consacré à la lutte contre l'épidémie. Jean Castex devrait rappeler que la situation est dégradée dans de nombreux territoires, et se montrer plus alarmiste que ces dernières semaines. Il devrait également rappeler quelle méthode applique le gouvernement pour décider des mesures locales qui pourraient être prises dans une dizaine de départements.