Covid-19 : feu vert des députés pour le déploiement du "pass sanitaire"

Pour autant, la majorité présidentielle s'est attachée à défendre bec et ongles une mesure qui doit "permettre de rouvrir des établissements recevant du public, des festivals, des lieux de rassemblement". "Si nous n'avions pas le pass sanitaire, nous devrions attendre beaucoup plus longtemps", a prévenu le secrétaire d'État en charge du numérique, Cédric O. "C'est la condition de la liberté", a ajouté le député LREM, Roland Lescure. De son côté, le rapporteur LREM Jean-Pierre Pont a estimé que le dispositif était "entouré de garanties suffisantes car il ne s’appliquera pas aux activités quotidiennes" (restaurants, cinémas, théâtre, etc). Des arguments qui n'ont pas convaincu tous les membres de l'hémicycle, loin s'en faut. Philippe Latombe (Modem) s'est ainsi dit "amer" et a laissé planer le doute sur son soutien final au texte, selon Philippe Latombe. Adopté malgré tout, ce dernier doit désormais passer devant le Sénat le 18 mai prochain.