Gestion de la crise sanitaire par Macron : "Comme il n'a pas de convictions, il n'a pas de ligne", selon l'ancien ministre, Michel Sapin

Le gouvernement a présenté lundi 28 septembre le budget 2021 qu'il souhaitait adopter, dévoilé dans un contexte inédit, à l'ère du Covid-19. Sur la table : pas moins de 460 milliards d'euros, qui vont pour l'essentiel servir à financer la relance. Un budget hors-norme. Mais un "budget zombie" comme le souligne Eric Woerth, le président de la Commission des finances à l'Assemblée aux Echos. "Quand on monte un budget, on fait des hypothèses économiques ; ce qui n'est jamais facile et au fond, tout le monde s'est toujours un peu trompé, reconnait l'ancien ministre de l'Economie Michel Sapin ce mardi. Soit parce que le gouvernement a prévu plus, soit parce qu'il a prévu moins que la réalité mais alors là, c'est le comble, s'étonne-t-il. C'est extrêmement difficile pour un gouvernement de faire des prévisions sur l'année en cours (on ne sait même pas comment elle va se terminer) et l'année prochaine. Donc je ne ferai aucune critique sur la difficulté à faire des prévisions. Mais oui, le gouvernement navigue à vue."

Le projet de loi de finances pour 2021 prévoit une croissance de 8% l'an prochain, après une récession de 10% attendue cette année. Pour Michel Sapin, "Après -10%, on a +8, soit 2% de PIB en moins en 2022 par rapport à 2019, ce sont des millions d'emplois en moins. C'est considérable. Même avec un optimisme sur le rebond de l'année prochaine, nous avons une France en très mauvais état fin 2021".