Île-de-France, Hauts-de-France : Jean Castex annoncera de nouvelles restrictions jeudi à 18 heures

Les Français s'y sont habitués depuis un an. Comme ce fut le cas à plusieurs reprises, notamment au printemps et à l'automne 2020, l'ambiance au sein de l'exécutif ressemble à une veillée d'armes avant l'annonce d'un probable durcissement des mesures sanitaires. Le conseil de défense qui s'est tenu mercredi a abouti à la décision de "prendre des mesures supplémentaires dans les territoires les plus touchés", a annoncé le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, à son issue, citant l'Île-de-France et les Hauts-de-France.

"Il a été décidé ce matin que des mesures supplémentaires seraient prises", a indiqué le porte-parole, après des "concertations avec les élus locaux" de ces deux régions ainsi que des départements contigus. "Le Premier ministre réunira cet après-midi les comités de liaison parlementaires", a-t-il ajouté - des comités qui comptent les principaux responsables politiques de la majorité et de l'opposition. Jean Castex annoncera jeudi, lors du point hebdomadaire à 18 heures, "les mesures retenues pour ces territoires, pour une application à partir de ce week-end".