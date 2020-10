Les "fêtes privées" organisées dans des salles recevant du public "interdites" partout en France

"Toutes les fêtes privées comme les mariages ou les soirées étudiantes qui se tiennent dans des salles des fêtes, des salles polyvalentes ou tout autre établissement recevant du public seront interdites", a indiqué le Premier ministre. Matignon a précisé à LCI que cette mesure ne signait donc pas une interdiction totale des mariages. En effet, les cérémonies en mairie et dans les lieux de culte seront toujours autorisées, avec masque obligatoire et un siège de distance entre chaque personne. Seules les fêtes dans les salles publiques seront donc proscrites.

Aussi, "tous les restaurants de France appliqueront le protocole sanitaire qui a été récemment renforcé et prévoit la limitation à six du nombre de clients par table et l’enregistrement du nom des clients pour faciliter le contact" et "dans tous les lieux où vous êtes assis comme les cinémas, les stades, les cirques ou les salles de conférence, la règle d’un siège sur deux devra s’appliquer, entre deux personnes ou entre deux familles ou groupes d’amis de 6 personnes au maximum".