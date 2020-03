Covid-19 : Macron jugé convaincant, mais les Français inquiets pour leur santé, selon plusieurs sondages

CE QUE PENSENT LES FRANCAIS - Selon un sondage Harris Interactive x Agence Epoka pour RTL, 76% des Français ont été convaincus par l’intervention télévisée d'Emmanuel Macron lundi soir. En revanche, ils sont 73% à être inquiets pour leur santé ou la santé de leurs proches.

Un peu plus de 35 millions de Français ont regardé l'allocution du président de la République lundi soir. Et selon un sondage Harris Interactive x Agence Epoka pour RTL publié ce mercredi 18 mars, 76% des sondés (96% des sympathisants LaREM) se sont dits convaincus par cette intervention télévisée. Ils n’étaient que 66% à avoir trouvé Emmanuel Macron convaincant jeudi dernier, après sa première allocution annonçant la fermeture des écoles et universités. En revanche, les sondés estiment à 51% que le gouvernement n’a pas été à la hauteur pour lutter contre le coronavirus. Ils étaient 49% à être de cet avis jeudi 12 mars. Ils restent tout de même 63% à faire confiance au gouvernement pour gérer l’épidémie.

Concernant la tenue du premier tour des élections municipales, lundi 16 mars, 77% des personnes interrogées pensent qu’il fallait les reporter (contre 60% le dimanche 15 mars, jour du premier tour du scrutin). Un chiffre qui monte à 81% chez les femmes, et descend à 72% chez les hommes. Si l’on observe les résultats par tranches d’âges, étonnement ce sont les moins de 35 ans qui se sont prononcés le plus pour un report, à 81%, et les 65 ans et plus qui se sont le plus montrés favorables au vote (71%), alors qu’ils constituent le public le plus à risque.

73% des Français inquiets pour leur santé et celle de leurs proches

Enfin, toujours selon ce sondage, 73% des Français se déclarent inquiets pour leur santé ou la santé de leurs proches. Et si pour 60% d’entre eux il sera facile d’obéir aux règles de confinement, 40% seulement pensent qu’elles seront respectées par l’ensemble des Français. Un autre sondage Elabe-Berger Levrault pour BFMTV publié ce mercredi montre que l'ensemble des mesures annoncées lundi par le chef de l'Etat est largement approuvé. La mise en place d'un confinement est soutenue par 93% des personnes interrogées, tout comme la fermeture des frontières à l'entrée de l'Union européenne (94%) et le report du second tour des élections municipales (95%). En revanche pour 76% des sondés, Emmanuel Macron a eu tort de maintenir le premier tour des municipales dimanche dernier. Ce sondage montre également que plus de huit citoyens sur dix (81%) se disent inquiets de la propagation du virus dans le pays, soit 20 points de plus qu'en fin de semaine dernière. Enquête réalisée en ligne le 16 mars 2020 auprès d’un échantillon de 1228 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.

