Covid-19 : Macron promet des décisions vendredi "pour donner de la visibilité"

Le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, avait déclaré mercredi que le gouvernement allait devoir "prendre des décisions difficiles". Interrogé sur ces propos, Emmanuel Macron a estimé que "le conseil scientifique est dans son rôle, qui est technique", mais qu'il revient aux dirigeants politiques de prendre des décisions en "essayant d'être les plus transparents et les plus clairs possible".