L'alerte d'Olivier Véran : les personnes non vaccinées "prennent un risque majeur de contamination"

L'exécutif durcit encore le ton. À la veille du conseil de défense sanitaire et d'une allocution d'Emmanuel Macron, lundi à 20 heures, Olivier Véran a lancé un avertissement sans ambiguïté aux personnes qui refusent de se faire vacciner contre le Covid-19, dimanche lors du Forum Radio J.

Selon le ministre de la Santé, la contagiosité du nouveau variant Delta, devenu majoritaire en France cette semaine, est telle qu'elle fait peser le risque d'une nouvelle vague dès le début du mois d'août. "L’épidémie repart au cœur de l’été. Elle repart à partir des jeunes. Il va se passer la même chose que l’été dernier : les jeunes vont contaminer les moins jeunes et vous allez avoir une augmentation de la pression hospitalière", a-t-il estimé. "On est à environ 3000 nouveaux diagnostics par jour. Mais avec ce variant Delta, on pourrait avoir plus 20000 cas début août."

"Nous faisons face à un ennemi presque nouveau, parce qu'il est beaucoup plus contagieux. Plus vous aurez de gens malades, plus vous aurez de gens qui font des formes graves", a insisté le ministre.