Non-reconfinement : "Si on fait des demi-mesures, on va laisser perdurer cette situation", déclare Axel Kahn

Invité de l'invité politique ce lundi matin sur LCI, le généticien et président de la Ligue nationale contre le cancer Axel Kahn est revenu sur la décision prise par l’exécutif vendredi de ne pas reconfiner le territoire français face à la progression de l’épidémie du Covid-19. S’il concède que cette décision doit être du ressort politique et non sanitaire, le scientifique s’est montré, sans le dire, favorable à un reconfinement.

"Le reconfinement est une décision politique, je ne m'en mêle pas. (…) Cependant, d’un point de vue sanitaire, nous avons près de 3.500 morts par semaine, les clusters se multiplient dans les hôpitaux, c'est un problème. Globalement, j'aurais préféré avoir un pic, qu'il redescende, plutôt que d'avoir un plateau élevé. Si on fait des demi-mesures, on va laisser perdurer cette situation, qui est la pire de toutes", indique-t-il. "La guerre d'usure est la pire de toutes, et c'est celle à laquelle nous assistons. On ne peut pas rester dans cette situation", a ajouté le généticien sur LCI.