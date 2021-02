Allocutions et interviews surprises : le gouvernement s'engage dans une nouvelle stratégie de communication

Un nouveau revirement qui a surpris et laissé perplexe les Français. Ce mercredi matin, le hashtag #macron20h était parmi les plus commentés sur Twitter, les internautes dénonçant cette "intervention surprise". "Quand on l’attend y’a personne et là il débarque par surprise", constate l’une d’entre eux. "Il a parlé hier et personne n’était au courant ?", s’interroge un autre.

"Le gouvernement n’avait pas le choix, il devait intervenir", estime auprès de LCI le communicant Philippe Moreau-Chevrolet. "Éviter de passer pour des gens qui veulent reconfiner mais n’osent pas le dire était le but de l’intervention de Jean Castex. Éviter de passer pour des gens qui ne savent pas gérer la campagne vaccinale, c’était le but de Macron hier soir."

Une urgence dictée notamment par "la défiance des Français envers le gouvernement dans la gestion de la crise sont très préoccupants", explique le professeur à Sciences Po. Selon un sondage YouGov pour Le Huffington Post publié ce mercredi 3 février, 71% des Français estiment que l'exécutif gère mal la campagne vaccinale, et 85% trouvent que les hésitations du gouvernement au sujet de la gestion de la crise sanitaire ajoutent à l'anxiété ambiante.