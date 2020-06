"Je parle de mensonge d'Etat car on nous a masqué une pénurie", affirme le Pr Christian Perronne

Le professeur, qui a présidé pendant quinze ans la commission spécialisée Maladies Transmissibles du Haut Conseil de santé publique, a notamment estimé que, "le confinement a permis d'épargner la partie ouest de la France" mais qu'"on aurait pu le faire de façon plus ciblé si on avait eu les masques et les tests à temps."

"C'est la première fois de ma vie que j'a honte pour notre pays". Au sortir d'une crise sanitaire sans précédent et à la veille de la sortie de son livre intitulé "Y a-t-il une erreur qu’ils n’ont pas commise?", Christian Perronne, chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital de Garches, est revenu sur LCI sur les erreurs commises selon lui par l’exécutif et le Conseil scientifique dans la gestion de la crise sanitaire.

Il reproche notamment au gouvernement et aux experts le fait que les chiffres communiqués aux Français ne se réfèrent qu'à la mortalité. Et de s'en expliquer. "Dans le jargon médical, il y a ce qu'on appelle le taux de létalité qui est le nombre de morts sur le nombre de cas diagnostiqués et le taux de mortalité qui est le nombre de morts dans la population", souligne-t-il. Or, "jamais on ne présente ça comme ça mais quand on regarde la létalité c'est à dire le vrai nombre de morts en proportion des malades, la France est championne du monde", poursuit-il avant de préciser qu'"on est à plus de 20%" et que "le seul pays qui nous dépasse c'est le Yémen qui est un pays en guerre ou il y a de la famine et pas de système de santé."

Si le confinement a permis d'épargner la partie ouest de la France selon lui, "ce confinement généralisé on aurait pu le faire de façon plus ciblé si on avait eu les masques et les tests à temps".