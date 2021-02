Malgré la menace des variants, l'exécutif n'envisagerait pas de nouvelles mesures pour le moment

Cette volonté de ne pas durcir les mesures et de ne pas reconfiner le pays s'applique également dans les territoires les plus en difficulté comme la Moselle, où des élus appellent à un confinement local. "Si nous avions confiné, cela aurait été du préventif, donc un changement de doctrine. En France, on ne fait pas de confinement préventif", rappelle un conseiller de l'exécutif auprès du Monde. "Nous voulons éviter le côté jurisprudence et se retrouver tous les jours à expliquer pourquoi on confine tel département et pas l’autre", explique également à LCI une source gouvernementale. Selon elle, "un bon traçing est plus efficace qu’un département sous cloche".

Toutefois, une autre source avoue à LCI que "oui, en théorie, il peut y avoir des mesures territoriales, mais proportionnelles". C'est le cas actuellement en Outre-mer.