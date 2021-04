Déconfinement : Macron s'exprimera "au plus tard le 5 mai"

Le 31 mars dernier, Emmanuel Macron avait promis de revenir rapidement devant les Français pour leur soumettre le plan de déconfinement du gouvernement. Il le fera "au plus tard le 5 mai", a indiqué ce lundi à LCI l'entourage du président de la République, alors que ce dernier était ce matin en déplacement dans une école de Seine-et-Marne en compagnie du ministre de l'Education nationale.

Quand, jeudi dernier, le Premier ministre a annoncé la fin de l'attestation de déplacement en journée à partir du lundi 3 mai, le chef de l'Etat devrait plutôt détailler aux Français les conditions de réouverture des terrasses, des lieux de cultures et de certains commerces ne vendant pas des produits de première nécessité à partir de la mi-mai. Il devrait donner des précisions sur les types de lieux et commerces autorisés à rouvrir, dans quelles conditions, et avec quelles jauges.

Il pourrait également être en mesure de donner des dates plus précises, et d'indiquer quelles seront les différentes phases de déconfinement ainsi que leurs durées, le Président ayant lui même évoqué plusieurs étapes menant jusqu'au mois de juin. Ainsi, il est plutôt prévu de rouvrir d'abord les terrasses, avant d'envisager quelques semaines plus tard de rouvrir des salles de restaurant en intérieur. Les jauges devraient également évoluer au fil du temps. Par exemple, la réouverture d'une salle de cinémas pourrait se faire à faible capacité dans un premier temps, avant d'évoluer au fil des semaines.