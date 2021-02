Covid-19 : "Des choix sont faits de réduction des libertés pour la sécurité, je les comprends", estime Jacques Attali

De l’épidémie, qui recule mais reste à un haut niveau en France, Jacques Attali dit en avoir appris "l’importance des secteurs trop négligés, qui devraient représenter l’essentiel de notre activité économique", comme celui de la Santé pour n’en citer qu’un. Hormis ces quelques critiques, l’écrivain et économiste, invité de LCI ce mardi 16 février, a été dans le sens des choix gouvernementaux en matière de gestion de la crise sanitaire. "Je pense qu’Emmanuel Macron est le meilleur président possible dans les situations actuelles", a considéré Jacques Attali, proche du chef de l’État.

Pourtant, dans un contexte d’épidémie qui n’en finit pas, les libertés démocratiques ont reculé en France selon le classement 2020 du "Democracy index report" de The Economist Intelligence Unit. En cause, les mesures à répétition restreignant nos libertés individuelles, comme les confinements du printemps et de l’automne et les couvre-feux de 20h et 18h. À ce sujet, Jacques Attali a préféré parler de choix plutôt que d’atteintes aux libertés. "Entre liberté et sécurité, ce choix est là. Il y a des choix qui sont faits de réduction des libertés pour la sécurité, je les comprends. Je pense que la sécurité passe avant", a-t-il affirmé.

Jacques Attali a encore estimé que "le Président de la République a choisi avec beaucoup de courage de ne pas aller au-delà et sans tenir compte des exigences des médecins". En effet, Emmanuel Macron a décidé à la surprise générale d’un renforcement des mesures, notamment aux frontières, au lieu d'un troisième confinement, comme l'Élysée l'avait laissé entendre. C’est pourtant ce que préconisait le Conseil scientifique, instance composée de médecins et experts en santé publique chargée de conseiller l’exécutif pendant l’épidémie.