"Pas facile d'avoir 20 ans en 2020" : le message de soutien d'Emmanuel Macron à la jeunesse

Le président de la République a affirmé que la jeunesse restait une priorité. Et a insisté sur les mesures mises en place pour limiter l’impact de la pandémie sur l’emploi des jeunes. "Nous avons créé de nouvelles formations, on a justement rouvert des places pour que des jeunes puissent rester ou refaire des formations en faculté comme en CFA, comme dans les écoles post-bac".

"Quand on est jeune, on fait la fête, on a des amis, et donc je ne culpabiliserai personne", a affirmé le président de la République. Avant de demander aux jeunes de faire quelques concessions. "Pendant quelques semaines et quelques mois - je ne leur demande pas d’avoir moins d’amis - on va devoir faire un peu d’efforts, c’est-à-dire se voir moins nombreux en même temps".