Pourquoi Macron n'est-il pas "cas contact" malgré sa rencontre avec le Président polynésien, testé positif depuis ?

Le coronavirus se rapproche à nouveau du sommet de l'Etat. Dimanche, le président de la Polynésie française Edouard Fritch a annoncé avoir été testé positif au Covid-19 à son retour à Tahiti, et placé en isolement pour sept jours, alors qu'il avait rencontré jeudi Emmanuel Macron à l'Elysée.

"Le président Edouard Fritch a été déclaré positif à son retour de Paris", a indiqué l'autorité polynésienne dans un communiqué. "Par mesure de précaution et de protection, sa compagne, qui a voyagé à ses côtés, a également été testée et est négative." Edouard Fritch avait procédé à ce test après avoir eu "un peu de fièvre et des douleurs articulaires", et a obtenu le résultat dans la nuit de samedi à dimanche. Il avait déjà réalisé un test PCR trois jours avant son déplacement à Paris, qui s'était avéré négatif, dans un contexte où plusieurs ministres de son gouvernement avait été dépistés positifs.