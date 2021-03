Covid-19 : Elisabeth Borne hospitalisée, son état "en voie d'amélioration"

Un nouveau membre du gouvernement aux prises avec le Covid-19. Après la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, qui a annoncé samedi avoir été contaminée, Elisabeth Borne a été hospitalisée "sous surveillance médicale" après avoir été testée positive au coronavirus le 14 mars, a fait savoir lundi le ministère du Travail.

"Elisabeth Borne a été placée sous surveillance médicale dans un hôpital de la région parisienne", précisent ses services. Qui ajoutent que "son état de santé est en voie d'amélioration".

La ministre du Travail devait initialement rencontrer lundi après-midi les partenaires sociaux pour une concertation sur le protocole sanitaire en entreprise, avant une réunion sur la crise sanitaire prévue en soirée à Matignon. "En lien avec la ministre et avec l’appui de son cabinet, Brigitte Klinkert, ministre déléguée chargée de l’Insertion, et Laurent Pietraszewski, secrétaire d’État chargé des Retraites et de la Santé au travail, assurent la continuité des dossiers et du travail gouvernemental", a précisé son ministère.