Covid-19 : Emmanuel Macron a "encore des symptômes" mais son état est stable

Des nouvelles quotidiennes d'Emmanuel Macron, comme annoncé par le président lui-même. Testé positif au Covid-19 jeudi 17 décembre et isolé depuis à la résidence de La Lanterne, il présente "encore des symptômes" ce lundi, selon le porte-parole du gouvernement. La maladie s'est caractérisée chez lui par de la fatigue, de la fièvre et une toux sèche, d'après l'Élysée. Son état de santé, sur lequel il a promis la plus grande transparence , est "stable", a ajouté Gabriel Attal, à la sortie du Conseil des ministres.

Emmanuel Macron a par ailleurs assisté au Conseil des ministres en visioconférence et fait le point sur la situation sanitaire en France et la campagne de vaccination, maintenant imminente. Depuis l'annonce de sa contamination, le président cherche à rassurer en apparaissant à l'image à plusieurs reprises : d'abord le jour même, à l'occasion d'une Conférence humanitaire et puis le lendemain à La Lanterne, dans une vidéo filmée par ses soins et publiée sur son compte Twitter, où il donne de ses nouvelles.