Olivier Véran s'exprime à 18h : une conférence de presse pour confirmer le statu quo ?

La principale inquiétude concernait l’Île-de-France, mais mardi 9 mars, le directeur général de la Santé Jérôme Salomon a indiqué que son confinement "n'[était] pas d'actualité". "Cette mesure de dernier recours serait proposée (...) si nous avions l'impression que l'hôpital ne pouvait pas tenir et que nous étions en face d'un risque majeur de ne pouvoir accueillir les malades graves à l'hôpital", avait-il précisé. Pourtant, la région est en proie à une très forte hausse du nombre de malades graves du Covid-19, avec 1.034 lits de réanimation occupés sur 1.050 disponibles.

Pour tenir et gagner du temps, le gouvernement mise sur le transfert de malades vers d’autres régions. L’ARS d’Ile-de-France a également ordonné aux hôpitaux et cliniques de déprogrammer 40% de leurs activités médicales et chirurgicales pour augmenter les capacités d’accueil. Une stratégie confirmée ce jeudi 11 mars par une source gouvernementale à LCI : "Il est urgent d'attendre, avec les transferts et la mobilisation des cliniques privées, la situation peut tenir".