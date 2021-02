"Il y a peut-être d'autres variants qui nous échappent", pour l'infectiologue Benjamin Davido

Sur les variants et l'origine de leur arrivée en France, le docteur explique : "C'est compliqué ; il faudrait remonter au cas zéro. Les frontières n'ont été fermées que très récemment. Il y a peut-être même d'autres variants qui nous échappent : californien, japonais… Nous les détecterons peut-être dans les semaines, les mois à venir. La vraie question c'est : pourquoi ces variants ? Il y a plusieurs hypothèses. Par exemple le sud-africain, qui se serait développé au sein d'une population immuno-déprimée car il s'agit de l'un des pays les plus touché au monde par le sida a eu plus de facilité à muter."

Selon Benjamin Davido, les variants "sont plus difficiles à cerner que le virus dans sa forme originale. Nous avons pour ce dernier des vaccins extrêmement efficaces, une efficacité presque insolente. Pfizer c'est près de 95%, pour donner une idée celui de la grippe c'est 60% chaque année." Et le spécialiste d'ajouter : "Ces variants nous mettent dans un doute : d'abord, ils s'agrippent un petit peu plus. On va avoir une efficacité vaccinale probablement réduite. En outre, tous les épidémiologistes ont estimé qu'il fallait vacciner 60 à 70% des gens pour obtenir une immunité collective. Ces variants risquent de mettre à mal ce chiffre, et qu'on se retrouve dans un scenario type rougeole, où il faudra atteindre 90% de la population vacciné pour avoir un effet."