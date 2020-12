Covid-19 : "La vaccination réelle ne commencera que vers le 20 janvier, c'est trop tard", déplore Hervé Morin

"C'est le sentiment que ça donne", dit-il, revenant sur l'horaire du couvre-feu à 18h00. "On va avoir un système d'une complexité et d'une bureaucratie incroyables car il va falloir des dérogations en tout", constate-t-il. "Qui est concerné par ce couvre-feu à 18h ?", demande-t-il, s'interrogeant par ailleurs pourquoi ne pas avoir fait le modèle de la Mayenne, soit "des confinements très localisés dans des endroits où le virus n'est plus sous contrôle". Une mesure qui n'a plus de sens, selon lui.

Mardi soir, Olivier Véran a assumé et même revendiqué au 20h de France 2 la lenteur du début de la campagne de vaccination en France. Or, selon Hervé Morin, "on a intérêt à vacciner le plus possible et le plus rapidement possible" dit-il. "L'urgence est de faire en sorte que le pays puisse retrouver un mode de vie classique, le plus normal possible, donc aller vers l'immunité collective", dit-il. "On est à 70 vaccinations quand les Allemands sont à plusieurs dizaines de milliers de vaccinations (...) Je constate qu'on va être d'abord dans une phase pilote pendant plus d'une quinzaine de jours. Ce qui veut dire que la vaccination réelle ne commencera que vers le 20 janvier : c'est 3 semaines de perdues", déplore-t-il.

Le président Les Centristes de la région Normandie demande par ailleurs que les figures de la responsabilité "donnent l'exemple". "Je trouverais extrêmement sain que le président de la République, le Premier ministre et le ministre de la Santé soient les premiers vaccinés (...) Ce serait un beau message de confiance", assure-t-il.