Les Français majoritairement favorables au plan de déconfinement, selon notre sondage

Au sujet de la phase 2, entamée le 19 mai, 92% des Français sont pour la réouverture des commerces non essentiels sous conditions de jauges et avec des protocoles sanitaires stricts, 88% pour la réouverture des terrasses des cafés et restaurants. Seulement 13% sont opposés au report du couvre-feu de 19 heures à 21 heures et à la réouverture de lieux culturels annoncés par Emmanuel Macron.

Malgré ces avis majoritairement positifs, les Français ne sont pas très confiants pour les mois à venir. En effet, 73% d'entre eux estiment qu'il est probable qu'il y ait un quatrième confinement.