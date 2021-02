"Les Français peuvent partir en vacances" en février mais "doivent rester prudents", prévient Jean-Baptiste Lemoyne

Les Français peuvent partir en vacances "pour l’instant". Interrogé par LCI ce mardi, Jean-Baptiste Lemoyne a affirmé que les départs en vacances restaient possibles en février malgré l'épée de Damoclès d'une possible dégradation de la situation sanitaire. "Il est possible de changer d’air, de changer de rythme" mais il faut "rester prudent", souligne-t-il. Si aucune restriction n'a pour l'instant été prise pour les déplacements interrégionaux, les habitants de l'Hexagone ne pourront pas se rendre dans les territoires ultra-marins. "Pour les loisirs, on ne peut plus voyager hors de l’Hexagone", note-t-il encore, se réjouissant qu'il soit possible de "faire un tour du monde en faisant le tour de France".