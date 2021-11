Pass sanitaire : la validité des tests PCR réduite à 24 heures

Elle est ramenée de 72 à 24 heures. Pour enrayer la cinquième vague épidémique et la flambée de cas qui l'accompagne, la période de validité d'un test PCR ou antigénique va être rabotée. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé Olivier Véran, jeudi 25 novembre, au lendemain d'un nouveau Conseil de défense sanitaire et de concertations menées auprès des présidents des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat et des associations d'élus locaux. Cette décision s'inscrit dans un resserrement des mesures annoncées par le gouvernement face au regain de l'épidémie.

Depuis août, avec l'embellie sanitaire, la validité d'un test de dépistage négatif permettant aux personnes non-vaccinées de bénéficier d'un pass sanitaire temporaire était de 72 heures. Elle va passer à 24 heures, à partir de ce lundi 29 novembre. Les Françaises et les Français, qui ne seraient pas vaccinés double dose, devront désormais réaliser quotidiennement un test PCR ou antigénique, à leurs propres frais, pour pouvoir continuer d'accéder, passé cette date, au précieux sésame.