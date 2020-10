Covid-19 : une aide pour les jeunes annoncée ce samedi par Jean Castex ?

Les jeunes sont-ils les grands oubliés des aides envers les plus précaires annoncées par le gouvernement ? Mercredi soir lors de son allocution, le président de la République avait laissé entendre que tous les bénéficiaires des APL toucheraient une aide de 150 euros. Avant que Matignon rétropédale ce jeudi, précisant que les bénéficiaires des APL ne toucheraient qu'une prime de 100 euros par enfant, excluant donc l'immense majorité des jeunes et des étudiants.

Jeudi lors d'une conférence de presse, Jean Castex avait indiqué que la mesure annoncée par Emmanuel Macron serait "complétée" par d'autres annonces à destination "des publics les plus fragiles, les plus pauvres et les plus vulnérables" samedi à l'occasion de la journée mondiale du refus de la misère, lors d'un déplacement à Épinay-sur-Orge (Essonne).