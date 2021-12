Covid-19 : le pass vaccinal va-t-il être exigé à l’hôpital ?

Contre la nouvelle vague épidémique qui s’annonce dans les hôpitaux, le gouvernement a décidé d’instaurer le pass vaccinal, plus strict que le pass sanitaire puisqu’il exclut les personnes non-vaccinées, mais testées négatives. Rapidement après l’annonce faite par le Premier ministre de cette nouvelle mesure, des critiques ont émané au sujet de la discrimination qu’elle représenterait. Et très vite, le cas de l’hôpital s’est posé.

À lire de nombreux tweets rédigés depuis, avec le pass vaccinal, les personnes non-vaccinées contre le Covid ne pourraient alors plus se faire soigner comme les autres. "Un patient non vacciné ne pourra plus avoir accès à l’hôpital. J’attends désormais la mobilisation des médecins de plateau des syndicats de l’Ordre, eux qui voulaient sauver des vies", s’est indigné Fabien Quedeville, un médecin généraliste très critique sur la politique sanitaire du gouvernement et les précédentes mesures de confinement.

Depuis, les condamnations d’un tel dispositif à l’entrée même des hôpitaux se poursuivent. "Français qui travaillent, cotisent et payent des impôts, non vaccinés, ne pourront bientôt plus se faire soigner à l’hôpital !!!", s’est exclamé un internaute lundi soir tandis qu’un autre a répondu à un tweet du sénateur Loïc Hervé en ces termes : "Ma préoccupation essentielle concerne l'accès à l'hôpital (examens radiologiques, traitement lourds, RDV spécialiste...). Si le pass vaccinal s'applique à l'hôpital, cela signifie de facto que les non-injectés n'auront plus accès aux soins. C'est très grave".