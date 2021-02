Face à la fronde, Le Maire menace de priver les restaurants qui rouvrent du fonds de solidarité

"Ce n'est pas un interdit, mais une règle collective pour garantir la santé de tous". Interrogé ce lundi, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a réaffirmé la nécessité pour les restaurateurs de laisser fermer leur établissement. Alors que la grogne se fait de plus en plus intense dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration face aux restrictions liées à la crise du coronavirus, le ministre de l'Économie a indiqué que "les restaurateurs qui ouvrent ne bénéficieront plus du fonds de solidarité pendant un mois. Et s'il y a récidive, ils le perdront tout court". Cette sanction concernera tous les commerces qui enfreindraient les règles et sera associée à des contrôles renforcés dans les commerces pour s'assurer que la jauge de 10 mètres carrés par client soit bien respectée. En cas de non-respect, ce sera "une amende d'abord, une fermeture ensuite".