"Le pic de la 2e vague en début de semaine prochaine" : comment l'épidémie devrait évoluer ces prochains jours ?

L’évolution du nombre de nouvelles contaminations "s’est ralentie depuis une semaine", a indiqué le Premier ministre Jean Castex ce jeudi lors d'une conférence de presse destinée à dresser le tableau de la situation sanitaire quinze jours après l'entrée en vigueur du reconfinement.

"Nous observons depuis une semaine un infléchissement du nombre de cas positifs : non seulement il a arrêté d’augmenter, mais la courbe marque une tendance à la baisse autour de 16 % sur la dernière semaine", a-t-il ajouté, appelant tout de même à interpréter cette évolution avec prudence. "Car cette tendance est récente, donc fragile et ne peut produire de résultats que si elle se confirme dans la durée", a-t-il souligné d'une part. Et d'autre part, "car nous ne voyons pas encore l’impact de cette évolution sur les hospitalisations et que c’est fondamentalement notre l’objectif."