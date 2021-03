Jean Castex vacciné : comment la polémique AstraZeneca bouleverse la com' de l'exécutif

En matière de vaccination contre le Covid-19, la fin justifie les moyens. Quitte à revenir largement sur la stratégie de communication déployée depuis le début de la campagne, et même avant, en décembre. En annonçant qu'il se ferait lui-même vacciner pour l'exemple, vendredi après-midi à l'hôpital militaire Bégin (Saint-Mandé), Jean Castex a bouleversé l'argumentaire défendu jusqu'ici par l'exécutif, qui invoquait les règles de priorité au profit des publics vulnérables.

Un effet collatéral de la polémique autour du vaccin AstraZeneca, suspendu lundi par la France, comme par d'autres pays européens en raison de suspicions de nouveaux effets secondaires, et de nouveau autorisé ce vendredi pour les personnes de plus de 55 ans après la levée des doutes par l'Agence européenne des médicaments et la Haute autorité de santé.

"Je me ferai vacciner avec le vaccin AstraZeneca pour montrer que nous pouvons avoir confiance", a expliqué jeudi soir le Premier ministre, qui veut aussi faire de ce rendez-vous une occasion pour "dire toute [sa] confiance et [son] soutien aux professionnels de santé de ville", médecins et pharmaciens, particulièrement échaudés par les revirements au sujet du vaccin du groupe suédo-britannique. Le chef du gouvernement, âgé de 55 ans, n'était "pas éligible" à la vaccination à cette date, a précisé Matignon jeudi soir, mais il veut ainsi "montrer l'exemple".

Pour rappel, le plan de vaccination actuel priorise encore à ce jour les publics les plus vulnérables, avec l'objectif d'immuniser 10 millions de ces personnes d'ici à la mi-avril. Les personnes de plus de 65 ans sans comorbidités ne pourront en principe se faire vacciner qu'à partir de la mi-avril. Pour les adultes de plus de 50 ans, dont fait partie Jean Castex, la vaccination sera ouverte à la mi-mai.