Le Conseil de défense sanitaire, cette instance de décision qui crispe jusque dans la majorité

Au sein de la majorité présidentielle, c'est la présidente LaREM de la commission des lois, Yaël Braun-Pivet, qui s'est jetée à l'eau, mardi sur Sud Radio. "Je crois qu'il faudrait créer un organe ad hoc, dédié à la crise sanitaire", a-t-elle estimé, plaidant pour une instance semblable au Conseil de défense écologique, avec un nombre de participants clairement établi, un ordre du jour et des comptes-rendus publics.

La députée macroniste a également plaidé pour "la transparence dans les documents, l'accès aux informations qui font que le gouvernement prend telle ou telle décision. Je crois que plus on sera transparent, plus on concertera, plus on informera et plus on permettra au Parlement de jouer son rôle à plein de contrôle de l'action du gouvernement, mieux la démocratie se portera et mieux les citoyens nous comprendront".

Par sûr, toutefois, que la plaidoirie de la députée soit immédiatement entendue par l'exécutif. "Ne nous trompons pas de débat", a retoqué le patron des députés LaREM Christophe Castaner mercredi sur BFMTV. "Le Président n'a pas vocation à être contrôlé par l’Assemblée." Le chef de la majorité parlementaire a d'ailleurs jugé qu'il ne fallait pas "fantasmer" ces conseils de défense. Ces "réunions de travail" sont, à ses yeux, des gages d'efficacité quand il faut "six à neuf mois pour faire une loi au Parlement".