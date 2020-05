La ministre de la Justice détaille les pistes pour une reprise "progressive" dans les tribunaux

Depuis le 16 mars et les mesures prises pour freiner l'épidémie de coronavirus, l'activité judiciaire était réduite à sa portion congrue, c'est-à-dire aux urgences civiles et pénales. Une quasi mise à l'arrêt qui a eu pour conséquence le renvoi de milliers d'affaires non prioritaires, alourdissant le stock déjà conséquent de dossiers non jugés.

Nicole Belloubet est donc bien décidé à remettre la machine en route. Dans un entretien à Ouest-France, la ministre de la Justice annonce une période transitoire "de trois semaines" dans les juridictions à partir du 11 mai pour "assurer une reprise progressive de l'ensemble de l'activité", accompagnée de mesures sanitaires.