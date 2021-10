Covid-19 : "Nous n'avons pas encore écrasé le virus", prévient Olivier Véran

"Depuis deux, trois jours, il y a une stagnation, voire une petite augmentation du nombre de contaminations", rapporte-t-il entre autres, précisant "qu'on s'y attendait". Cela s’explique notamment par l’activité du pays qui reprend presque normalement et par la météo. "Il fait plus froid, plus humide et l'automne et l'hiver les virus circulent un peu plus", a-t-il détaillé, appelant à nouveau, dans ce contexte, à "pousser la vaccination avec la première dose pour ceux qui ne l'ont pas eue et les doses de rappel pour les plus fragiles".