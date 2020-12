Le gouvernement présente les grands axes de la stratégie vaccinale pour les prochains mois

Le lancement de la campagne de vaccination est "maintenant imminent" en France, a annoncé Jean Castex face aux députés ce mercredi 16 décembre. Si le feu vert de l’agence européenne du médicament pour commercialiser les vaccins de Pfizer/BioNTech et de Moderna est donné le 21 décembre, la vaccination devrait démarrer "dans les tous prochains jours" et suivre les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS).

En fonction de l’avis prochain de la HAS sur les conditions d’utilisation du vaccin, la première étape de cette campagne va donc concerner un million de personnes dans les Ehpad, à la fois les pensionnaires et le personnel soignant. "Si l’ensemble des conditions sont réunies", c’est-à-dire le feu vert de l’agence européenne et l’avis de la HAS, celle-ci sera lancée "dès la dernière semaine de décembre avant de monter en puissance à partir de début janvier", a indiqué le Premier ministre. "Cette première phase s’échelonnera sur une période de 6 à 8 semaines, pour tenir compte du délai de 21 jours entre la 1ère vaccination et le rappel."

Ensuite, la campagne sera élargie aux autres personnes considérées comme prioritaires par la HAS. Elle visera alors 14 millions de Français "présentant un facteur de risque lié à l’âge ou une pathologie chronique" : les plus de 75 ans, puis les plus de 65 ans et enfin les plus de 50 ans, ainsi que les personnels de santé et du secteur médico-social s’ils sont âgés de plus de 50 ans ou qu’ils présentent des comorbidités, a détaillé Olivier Véran. Ce deuxième temps doit intervenir aux alentours du mois de mars.

Puis, une fois ces quelque 15 millions de personnes ayant bénéficié d’un vaccin si elles le souhaitent, place au reste de la population, de manière progressive. Précisions du ministre de la Santé : "Il y aura les personnes âgées de 50 à 64 ans, soit une partie importante de la population. Il y aura les professionnels des secteurs essentiels au fonctionnement du pays (sécurité, éducation, alimentaire). Elle concernera également les publics vulnérables et précaires ainsi que les professionnels qui les prennent en charge, les personnes qui vivent dans des hébergements confinés ou des lieux clos, puis le reste de la population majeure". Cette troisième et dernière phase de la campagne de vaccination devrait commencer "à la fin du printemps", selon Jean Castex.