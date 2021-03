"On a eu tort de manquer d’ambition, de folie", concède Macron à propos de la vaccination en Europe

Pour la première fois de cette crise, Emmanuel Macron a reconnu que l’Union européenne avait tardé à commander des vaccins contre le Covid-19 et qu’elle en payait le prix fort aujourd’hui avec des retards de livraisons et des stocks moins importants que prévu. Dans un entretien avec Nikos Aliagas diffusé mercredi 24 mars à la télévision grecque, le chef de l’État a assuré : "On est en train de rattraper. On est un peu un diesel. On ne peut plus trop parler dans les temps qui courent de ces moteurs mais ça démarre lentement et ça va loin." À ce stade, 9,3 % de la population européenne a reçu une première dose d’un vaccin.

Se comparant avec les États-Unis, qui ont déjà vacciné un quart de la population depuis décembre, le président a admis que ces derniers "ont eu un mérite dès l’été 2020, ils ont dit ‘on met le paquet et on y va’. Et donc ils ont eu plus (de vaccins). Ils ont eu plus d’ambition que nous." Puis a avoué : "Nous, on n’a pas été assez vite, assez fort là-dessus. C’est tout à fait vrai et on a pensé que le vaccin mettrait du temps à décoller. (…) Et donc on a sans doute moins rêvé aux étoiles que certains. Et je pense que ça doit être une leçon pour nous-mêmes. On a eu tort de manquer d’ambition, j’allais dire de folie, de dire : ‘c’est possible et on y va’. On est trop rationnel peut-être".

Ajouté au fait que la vaccination prend son temps chez les Européens, des couacs interviennent régulièrement dans la campagne. Comme le dernier en date entre le fabricant suédo-britannique AstraZeneca et l'UE : les deux usines britanniques d’AstraZeneca n’ont pas encore livré une seule dose vers le continent européen tandis que les usines de production de vaccins en Europe ont déjà envoyé 10 millions de doses aux Anglais.